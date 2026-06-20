Autoridades bolivianas comienzan a levantar barricadas tras decreto de estado de excepción

Militares de Bolivia comenzaron este sábado 20 de junio, junto a la policía, a levantar las barricadas de los manifestantes antigubernamentales que paralizan el país desde hace más de seis semanas, en virtud del estado de excepción decretado por el presidente, el conservador Rodrigo Paz.

Desde principios de mayo, una amplia coalición de sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca llevan a cabo manifestaciones y bloqueos de vías.

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Las principales ciudades del país, principalmente La Paz y su vecina El Alto, han sufrido una grave escasez de combustible, alimentos y medicamentos, y la economía ha perdido miles de millones de dólares debido a estas protestas que el primer presidente no socialista en dos décadas calificó el sábado de “intento de golpe de Estado” del “narcoterrorismo”.

Paz advirtió en la fecha a los manifestantes que se enfrentarían con “todo el peso de la ley”, en un intento de poner fin a los disturbios generalizados y a la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

El estado de emergencia de 90 días restringe el derecho a manifestar y permite a Paz desplegar al ejército.

En La Paz, un puñado de policías militares y personal de la Armada custodiaban el palacio presidencial, mientras que unidades de la policía se encontraban apostadas en varios puntos de la ciudad.