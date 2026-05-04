Giorgia Meloni recibirá el viernes a Marco Rubio tras los ataques de Donald Trump

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibirá este viernes al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una cita que tendrá lugar tras las críticas del presidente Donald Trump a la mandataria, su antigua aliada en Europa.

Un día antes, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá en el Vaticano con el papa León XIV, que también ha mantenido un encontronazo a distancia con Trump a causa de su guerra contra Irán.

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Las relaciones entre Washington y Roma han experimentado algunos tropiezos debido a ese conflicto.

El presidente estadounidense, que en el pasado había manifestado su aprecio por Meloni, una de sus principales aliadas europeas, la tachó de “inaceptable” cuando esta salió en defensa del papa.

“Es ella la que es inaceptable porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad”, atacó el líder republicano.

Después Trump ha amenazado con retirar las tropas desplegadas en países como Italia, España o Alemania por su falta de apoyo en Irán.

Meloni defendió este lunes que no compartiría esa decisión y ha alegado que Italia “siempre ha respetado sus compromisos y los acuerdos firmados” con sus aliados, incluso cuando no estaban en juego sus intereses directos.

“Estuvimos en Afganistán y en Irak... Por lo tanto, digamos que algunas cosas que se han dicho sobre nosotros no las considero correctas”, señaló desde la capital armenia, Ereván, tras asistir a la cumbre de la Comunidad Política Europea.

En el caso de León XIV, el primer estadounidense de la historia en gobernar la iglesia, este calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar “toda una civilización” en su guerra con Irán, a lo que el presidente respondió llamándole “débil”.

La presencia de Rubio en Roma ha ido acompañada estos días por la desconfianza de la oposición de centro-izquierdas.

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El Partido Demócrata (PD), principal fuerza opositora, cree que el funcionario estadounidense “debería pedir disculpas al papa, a la Unión Europea e Italia” por las críticas de Trump, según ha declarado su senador Michele Fina en la televisión pública RAI.

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