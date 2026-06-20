¿Hay venta de combustible en Cali en segunda vuelta presidencial? Así será la medida

En Cali se mantiene la venta de combustible durante la segunda vuelta presidencial, aunque con restricciones específicas en el marco del dispositivo de seguridad electoral.

La medida prohíbe el suministro de combustible en recipientes como galones, pimpinas, tarros, canecas o cualquier otro contenedor portátil. Sin embargo, el abastecimiento a vehículos continúa autorizado sin restricciones en estaciones de servicio.

La Asociación de Distribuidores de Combustibles del Suroccidente Colombiano (Sodicom) aclaró que las estaciones operarán con normalidad.

“La venta de combustible no está restringida para los usuarios que abastezcan directamente los tanques de sus vehículos. Por lo anterior, las estaciones de servicio continuarán prestando sus servicios de manera habitual, y podrán suministrar gasolina y ACPM a motocicletas, vehículos particulares, vehículos de carga, transporte público y demás automotores, siempre que el abastecimiento se realice directamente en sus respectivos tanques”, explicó la organización.

La restricción estará vigente desde las seis de la tarde del sábado hasta las seis de la mañana del lunes, periodo en el que también aplicarán la ley seca y la prohibición de trasteos.

De forma paralela, las autoridades mantienen vigilancia permanente en puntos estratégicos como la Universidad del Valle y los accesos a Cali para prevenir alteraciones al orden público.

El dispositivo de seguridad contempla más de 4 mil uniformados en Cali y su área metropolitana, encargados de la protección de los 216 puestos de votación, el material electoral y los escrutinios.

El general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali, indicó que el plan incluye cobertura anticipada en caso de ser necesario.

En el Valle del Cauca, más de 11.500 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados en más de 1.000 puestos de votación, incluyendo zonas rurales y corregimientos.