¿Cuál es el horario de un jurado de votación? Pilas: Hora de llegada y salida para evitar sanciones

En Colombia, el próximo domingo 8 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada electoral, donde los colombianos podrán elegir a los nuevos miembros de ambas cámaras del Congreso de nuestro país, para el periodo 2026-2030; también se realizará la consulta interpartidista para definir tres candidaturas presidenciales.

Por esta razón, la Registraduría, por medio de un proceso de escogencia aleatoria (sorteo), designa a algunos ciudadanos para ejercer como jurado de votación, los mismos que se deberán presentar en su mesa previamente asignada desde las 7:00 de la mañana, a más tardar a las 7:30, ya que desde esa hora se deben iniciar las labores de verificación del kit electoral.

Tenga en cuenta que la jornada electoral empieza desde las 8:00 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde, pero los jurados no se podrán retirar hasta que cierren la urna, realicen el conteo de votos y el cumplimiento del diligenciamiento de los documentos electorales del escrutinio de la mesa, teniendo como limite horario las 11:59 de la noche.

¿Qué es ser un jurado de votación remanente?

Ser jurado de votación ‘remanente’ significa que usted fue seleccionado para sustituir a alguna de las seis personas principales de la mesa de votación que por algún motivo no se haya presentado para brindar este servicio el día de las elecciones.

Entre las 7:30 y las 7:45 de la mañana, el delegado de la registraduría es quien determina si el remanente debe ser asignado formalmente para desempeñar las funciones y responsabilidades de un jurado titular.

¿Hay alguna sanción por no presentarme para ser jurado de votación?

Si usted fue seleccionado como jurado de votación y no se presenta el día de las elecciones para desempeñar las funciones o las abandona, podrá recibir una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Asimismo, también se podrán imponer sanciones a los jurados que no firmen el acta de escrutinio o Formulario E-14, tales como la imposición de una multa equivalente a 10 SMLMV.

En el caso de ser servidor público se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan.

¿Por qué razones puede exonerarse de la multa por no presentarse para ejercer como jurado de votación?

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), estas son las causales para la exoneración de las sanciones:

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo(a) .

. Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas .

. No ser residente en el lugar donde fue designado.

Ser una persona menor de 18 años .

. Haberse inscrito y votar en otro municipio.

