Roban computador a investigador de la UdeA que halló posibles inconsistencias en cifras del DANE

Robo de computador al profesor que halló posibles inconsitencias en cifras de empleo formal reportadas por el DANE.

Medellín

El profesor e investigador Edwin Torres, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, denunció el robo de su computador personal pocos días después de la publicación de un estudio que identificó presuntas inconsistencias en las cifras oficiales de empleo publicadas por el DANE.

El hecho ocurrió entre las 9:00 y 9:30 p.m. del miércoles 17 de junio, mientras el docente se encontraba en un restaurante del sector y coincidía con el inicio de un partido de la Selección Colombia. Al regresar a su vehículo, Torres notó que este había sido violentado y que del interior habían sustraído dos maletines, uno de los cuales contenía su computador y documentos personales.

Torres señaló que el hecho le resulta “extraño”, debido a que el hecho delincuencial ocurriera luego de la polémica por su investigación.

“Es difícil no pensar que pueda estar relacionado. Ahora, pues, hoy en día toda esa información uno la tiene en la nube y ya toda la información que está en mi equipo la he recuperado. Pero, pues, como mínimo, si es particular o raro, la coincidencia es rara”, expresó el profesor.

El investigador dio aviso a la Policía y presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, que ya adelantan las investigaciones para establecer los responsables del hurto.

Hasta el momento, las cámaras de seguridad han podido establecer que se trataría de dos sujetos que se movilizan en un vehículo blanco para cometer el robo.

El estudio sobre el empleo formal en Colombia

El informe elaborado por el Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia advierte una posible discrepancia entre las fuentes de información laboral en el país.

Según el análisis, con corte a febrero de 2026, la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE reporta un crecimiento anual del empleo formal cercano al 8,2 %, equivalente a unos 814.000 nuevos empleos. Sin embargo, los registros administrativos de aportes a seguridad social muestran una caída aproximada del 1,3 %, lo que representaría cerca de 170.000 cotizantes menos.

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