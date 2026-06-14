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14 jun 2026 Actualizado 22:30

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Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Milagroso empate de Japón ante Países Bajos en el Mundial 2026: así queda la tabla de posiciones

El cuadro erupeo dejó escapar una importantísima ventaja en la primera jornada del Grupo F.

Países Bajos vence a Japón en un partidazo: así queda la tabla de posiciones del Mundial 2026 (Photo by ANP via Getty Images)

Países Bajos vence a Japón en un partidazo: así queda la tabla de posiciones del Mundial 2026 (Photo by ANP via Getty Images) / ANP

Países Bajos vence a Japón en un partidazo: así queda la tabla de posiciones del Mundial 2026 (Photo by ANP via Getty Images)
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La actividad mundialista del Grupo F comenzó este domingo 14 de junio con los duelos Países Bajos vs Japón y Suecia vs Túnez.

En el duelo que abrió la jornada, el elenco neerlandés dejó escapar una victoria que tenía prácticamente en el boslillo y en el último minuto terminó cediendo un empate a dos tantos (2-2) frente a los nipones en el Dallas Stadium.

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Precisamente, los europeos estuvieron dos veces en ventaja. La primera de ellas se produjo al 51′, cuando Virgil van Dijk aprovechó un centro preciso desde la derecha para cabecear contra el palo lejano del arquero rival. Ahora bien, tan solo seis minutos después, Keito Nakamura protagonizó una brillante jugada individual de afuera hacia adentro, la cual finalizó con un remate potente desde el borde del área.

La paridad se mantuvo hasta los 64′, luego de que Crysencio Summerville controlara por sector derecho, recortara hacia la mitad y soltara un zurdazo ajustado al vertical derecho del arquero nipón. Golazo que pudo significar tres puntos para los neerlandeses, pero al minuto 89 la pelota quieta salvó a Japón: centro al primer palo que Ogawa cabeceó, el balón se desvió en Daichi Kamada y terminó al fondo de la red.

Le puede interesar: Colombia vs. Uzbekistán: definido el árbitro para el debut de la Selección en el Mundial

Partidos faltantes del Grupo F en el Mundial 2026

  • Suecia vs Túnez (14 de junio / 9 de la noche)

Tabla de posiciones del Grupo F en el Mundial 2026

Pos.SelecciónPuntosDif.Partidos
1.Japón101
2.Países Bajos101
3.Suecia000
4.Túnez000
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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