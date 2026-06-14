Milagroso empate de Japón ante Países Bajos en el Mundial 2026: así queda la tabla de posiciones

Países Bajos vence a Japón en un partidazo: así queda la tabla de posiciones del Mundial 2026 (Photo by ANP via Getty Images) / ANP

La actividad mundialista del Grupo F comenzó este domingo 14 de junio con los duelos Países Bajos vs Japón y Suecia vs Túnez.

En el duelo que abrió la jornada, el elenco neerlandés dejó escapar una victoria que tenía prácticamente en el boslillo y en el último minuto terminó cediendo un empate a dos tantos (2-2) frente a los nipones en el Dallas Stadium.

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Precisamente, los europeos estuvieron dos veces en ventaja. La primera de ellas se produjo al 51′, cuando Virgil van Dijk aprovechó un centro preciso desde la derecha para cabecear contra el palo lejano del arquero rival. Ahora bien, tan solo seis minutos después, Keito Nakamura protagonizó una brillante jugada individual de afuera hacia adentro, la cual finalizó con un remate potente desde el borde del área.

La paridad se mantuvo hasta los 64′, luego de que Crysencio Summerville controlara por sector derecho, recortara hacia la mitad y soltara un zurdazo ajustado al vertical derecho del arquero nipón. Golazo que pudo significar tres puntos para los neerlandeses, pero al minuto 89 la pelota quieta salvó a Japón: centro al primer palo que Ogawa cabeceó, el balón se desvió en Daichi Kamada y terminó al fondo de la red.

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Partidos faltantes del Grupo F en el Mundial 2026

Suecia vs Túnez (14 de junio / 9 de la noche)

Tabla de posiciones del Grupo F en el Mundial 2026