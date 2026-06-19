Prográmese con el segundo partido de Ecuador en la Copa del Mundo: Fecha, hora y rival

La segunda jornada del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Ecuador llegan con la necesidad de puntos. El Estadio de Kansas City , la Tri está con la obligación de ganar para no comprometer sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Previa del partido

La Selección de Ecuador afronta este compromiso después de sufrir una dolorosa derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil en la primera jornada. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece recibió el único gol del encuentro en el minuto 90, poniendo fin a una destacada racha de 19 partidos sin perder, en la que acumuló ocho victorias y once empates.

El resultado representó apenas la segunda derrota de Ecuador en los 21 partidos disputados bajo la dirección de Beccacece, por lo que la “Tri” buscará sumar para evitar perder dos partidos consecutivos.

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Además, los antecedentes recientes frente a selecciones de la CONCACAF son alentadores para los ecuatorianos. La última derrota de Ecuador ante un rival de esta confederación se produjo frente a México en 2019. Desde entonces, registra un balance positivo de seis victorias y cinco empates.

La Selección ecuatoriana se enfrentará a Curazao, una selección que intentará dejar atrás un debut para el olvido. El equipo caribeño cayó por 7-1 frente a Alemania en la primera fecha, convirtiéndose en apenas el segundo equipo en la historia de los Mundiales que recibe siete o más goles en su estreno en una fase final.

Curazao llega bajo presión, ya que una nueva derrota podría acercarla a registros negativos en la historia de la competición. Sin embargo, el conjunto dirigido por Dick Advocaat buscará aprovechar la experiencia de su entrenador, quien se convirtió en el técnico de mayor edad en dirigir un partido de una Copa del Mundo.

Ecuador parte como favorito por su experiencia internacional y el nivel mostrado en los últimos años, pero Curazao intentará sorprender y mantener vivas sus posibilidades de clasificación en un grupo que promete mantenerse abierto hasta la última jornada.

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Fecha hora del partido

El encuentro entre Ecuador y Curazao se disputará el próximo sábado 20 de junio en el Estadio de Kansas City. El balón comenzará a rodar a partir de las 7:00 p.m. (hora de Colombia). Y usted podrá seguir la transmisión a través del fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto de la transmisión en el portal web de Caracol Radio.