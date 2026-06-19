“Gane quien gane, ayuden a impedir el paso para la destrucción”: Fajardo a campañas presidenciales

El excandidato a la presidencia, Sergio Fajardo, publicó un mensaje en el que expresó su preocupación por el ambiente de polarización que ha marcado la campaña para la segunda vuelta presidencial y convocó a los sectores moderados de ambas campañas a trabajar por la unidad nacional.

“La noche del 31 de mayo empezó la segunda vuelta con los discursos más violentos y dañinos que hayamos escuchado en nuestra historia reciente. Una campaña sin debates, llena de agresiones, falsedades, montajes, tergiversaciones, trampas e insultos”, dijo.

El exalcalde de Medellín afirmó que el país enfrenta uno de los momentos de mayor polarización de los últimos años y advirtió sobre los riesgos de profundizar las divisiones después de las elecciones: “Colombia no se construye solo con un resultado. Se construye con un comportamiento. El de los que ganan y el de los que pierden”.

Además, hizo una invitación directa a quienes participan en las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “Quiero convocar, gane quien gane, a las personas sensatas y justas que hay en cada campaña para que con su fuerza ayuden a impedir que demos el paso que falta para la destrucción”.

Asimismo, insistió en la necesidad de construir espacios de diálogo que permitan superar la confrontación política.

“Quiero seguir aportando a tender los puentes necesarios para no dejarnos sepultar por la desesperanza que nos acecha”, agregó.

Finalmente, el excandidato recordó que, tras la primera vuelta presidencial, invitó a sus seguidores a ejercer libremente su derecho al voto y reiteró que los votos pertenecen a los ciudadanos y no a los líderes políticos.

“Y el lunes… a construir la esperanza que nos merecemos”, concluyó.