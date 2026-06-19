Filas, retrasos e incomodidad por alto flujo de pasajeros en aeropuerto de Cartagena

Calor, incomodidad y largas filas debieron padecer decenas de pasajeros nacionales e internacionales en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, debido a que nuevamente, hubo retrasos en los trámites migratorios y acceso a los módulos de diferentes aerolíneas.

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En redes sociales circularon videos donde usuarios, expresaron su inconformidad por el servicio en la terminal aérea, y por la infraestructura que, otra vez, señalan que quedó corta ante el alto volumen de viajeros que llegaban a la capital de Bolívar con fines turístico y en el marco de la temporada vacacional.

Mundial de Fútbol 2026 disparará los viajes internacionales desde el aeropuerto de Cartagena

“No entiendo por qué desde el Gobierno y la misma concesión, destacan unas inversiones si uno sabe que en la práctica todo es insuficiente. Esta es la bienvenida a una persona que viene a invertir su dinero en Cartagena, alguien que escasamente pisó la ciudad y ya está viendo una pésima imagen”, dijo un usuario a Caracol Radio.

Por su parte desde Migración Colombia, explicaron que se trata de un pico en la dinámica usual del aeropuerto, y sugirieron priorizar el uso de herramientas digitales como Biomig y CheckMig para ahorrar tiempo y evitar filas engorrosas.

Paradójicamente, los reclamos se conocen el mismo día que la Agencia Nacional de Infraestructura hizo pública una mesa técnica con la concesión OINAC, donde se verificaban los trabajos de ampliación y modernización del Rafael Núñez.