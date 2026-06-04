Mundial de Fútbol 2026 disparará los viajes internacionales desde el aeropuerto de Cartagena

La temporada vacacional de mitad de año que inicia el 12 de junio y se prolongará hasta el 21 de julio estará marcada por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Centro Conjunto de Análisis Migratorio – CECAM, de Migración Colombia prevé que miles de colombianos asistan a los encuentros deportivos para acompañar a la Selección Colombia generando 63.000 movimientos migratorios adicionales de salidas hacia Estados Unidos, 22.000 hacia México y 6.000 hacia Canadá.

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“Históricamente la temporada de mitad de año constituye uno de los periodos de mayor dinamismo en la movilidad internacional de colombianos y extranjeros. Entre junio y julio de 2026 se proyectan más de 2.48 millones de movimientos migratorios, distribuidos en 1.27 millones de entradas y 1.21 millones de salidas internacionales, de las cuales el 43% corresponderá a ciudadanos extranjeros y representa un incremento del 11% frente a 2025”, explicó Gloria Esperanza Arriero López, Directora General de Migración Colombia.

El Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá será la principal terminal aérea de movilidad de pasajeros internacionales con ocasión de la Copa Mundial FIFA 2026. Se proyecta que el 55% de los viajeros se movilicen por este Puesto de Control Migratorio, que aumentará su promedio diario pasando de 35.000 viajeros registrados en 2025 a cerca de 42.000 en 2026.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena pasará de un promedio de 4.900 movimientos migratorios diarios a 5.400 viajeros, con un máximo de hasta 5.600 pasajeros en los días de mayor flujo de viajeros.

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín se estima un aumento en el promedio diario de 11.500 viajeros a 13.300 con un máximo de hasta 15.000 pasajeros en los días de mayor flujo.

De igual manera, el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, pasará de 1.100 movimientos de promedio diario en 2025 a cerca de 1.200 en 2026, con un máximo de hasta 1.500 pasajeros en los días de mayor flujo de viajeros.

Migración Colombia recomienda a los viajeros revisar con anticipación sus documentos de viaje, registrarse con tres horas de anticipación para vuelos internacionales, diligenciar CheckMig antes de llegar al aeropuerto, agilizar su paso por los puestos de control migratorio usando Biomig, y verificar los requisitos para salida de niños, niñas y adolescentes.