Dumek Turbay aplaza lanzamiento de las Fiestas de Independencia en solidaridad con Colombia

La Alcaldía de Cartagena canceló el evento de lanzamiento de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, programado inicialmente para el próximo 20 de agosto en el Teatro Adolfo Mejía, como un gesto de respeto y empatía frente a las graves afectaciones causadas por el reciente terremoto en varias regiones del país.

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El alcalde Dumek Turbay señaló que la coyuntura exige una postura de prudencia y acompañamiento hacia las víctimas. “Cartagena es una ciudad alegre, orgullosa de sus tradiciones y de sus Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, pero también es una ciudad solidaria. Hoy Colombia atraviesa horas difíciles y nuestro deber es actuar con sensibilidad y respeto. No es momento de fiesta ni de jolgorio cuando miles de compatriotas sufren los estragos de esta tragedia”, manifestó el mandatario.

A la postura institucional se sumó la gestora social del distrito, Liliana Majana, quien enfatizó la necesidad de volcar la atención hacia la asistencia humanitaria y la recolección de donaciones para las poblaciones impactadas.

“No podemos hacer menos sino ser solidarios con esas familias que hoy lo han perdido todo, han perdido un ser querido, han perdido todas esas cosas materiales por las que habían luchado y trabajado, y lo menos que podemos hacer es postergar ese lanzamiento. No es momento para estar de fiesta, el país está de luto y nosotros como cartageneros sentimos también ese dolor”, sostuvo la gestora social.

La decisión administrativa implica la suspensión del espectáculo musical y cultural previsto en el Teatro Adolfo Mejía. Sin embargo, la organización técnica de las festividades novembrinas continúa en marcha. La Alcaldía precisó que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha para la presentación protocolaria del cronograma de eventos de octubre y noviembre, la cual se realizará mediante un anuncio de carácter institucional, sobrio y sin presentaciones artísticas.