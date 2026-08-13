Capturada pareja en El Carmen de Bolívar señalados de comercializar droga

La Armada de Colombia, a través del Gaula Militar Bolívar y el Batallón de Infantería de Marina No. 13, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, logró la captura en flagrancia de dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en El Carmen de Bolívar.

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Durante el procedimiento fueron incautados aproximadamente seis kilogramos de clorhidrato de cocaína y dos teléfonos celulares.

Las personas capturadas y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial.

Este resultado es producto del trabajo articulado entre las autoridades, orientado a contrarrestar el tráfico de estupefacientes y contribuir a la seguridad de los habitantes de Bolívar.