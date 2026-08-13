En Cartagena cárcel para mototaxista señalado de abusar sexualmente de una pasajera

Por petición de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Nanfer Enrique Torres de Horta, quien como mototaxista estaría comprometido en las agresiones sexuales contra una mujer de 22 años, con discapacidad cognitiva.

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La Fiscalía evidenció que el pasado 4 de julio el procesado fue requerido para llevar a la mujer desde el barrio El Pozón hasta el Terminal de Transporte en Cartagena. Durante el recorrido el hombre, de 35 años,se cree desvió la ruta para ingresara una trocha donde la habría despojado de su ropa para luego agredirla sexualmente. Una patrulla de la Policía Nacional que transitaba por el lugar se percató de la situación y capturó al ahora investigado.

El señalado agresorsexual negó su responsabilidad frente al delito de acceso carnal violento que le imputó la Fiscalía General de la Nación.