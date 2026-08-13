Alias ‘el Guajiro’ cayó con una moto regrabada en carretera de Bolívar

Lo que parecía una verificación de rutina en plena carretera terminó poniendo a alias ‘el Guajiro’ frente a la justicia. Una señal de pare de los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar permitió descubrir presuntas irregularidades en la identificación de la motocicleta en la que se movilizaba.

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El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 132+600 de la Ruta 2515, vía Sincelejo–Calamar, donde los policías adelantaban actividades de registro, control y verificación de vehículos.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre conducía una motocicleta de placas HTL-59C cuando fue requerido por los uniformados. Durante la inspección y verificación de sus sistemas de identificación, los policías establecieron que el automotor presentaba regrabaciones.

Ante este hallazgo, alias ‘el Guajiro’ fue capturado por el presunto delito de falsedad marcaria, contemplado en el artículo 285 del Código Penal, mientras que la motocicleta fue incautada para los procedimientos correspondientes.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que continuará con el proceso judicial y determinará su situación jurídica.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Nuestros uniformados mantienen los controles permanentes en las vías del departamento para detectar vehículos con irregularidades y prevenir que sean utilizados en actividades delictivas. Invitamos a los ciudadanos a verificar siempre la procedencia y documentación de los automotores antes de adquirirlos”.

Esta vez, una revisión en carretera fue suficiente para que el viaje de alias ‘el Guajiro’ terminara antes de llegar a su destino: la presunta alteración detectada en la motocicleta encendió las alertas de los policías y convirtió un control vial de rutina en un procedimiento judicial.