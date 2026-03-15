Colombia vuelve a importar gas desde Venezuela: primeros camiones con GLP cruzan la frontera

Tras once años sin importaciones de hidrocarburos desde Venezuela, cuatro camiones cisterna cargados con gas licuado de petróleo (GLP) de 1.000 barriles cruzaron la frontera hacia Colombia desde el estado venezolano de Táchira.

Las unidades ingresaron por el puente internacional Simón Bolívar con destino al departamento de Norte de Santander, en lo que constituye el primer intercambio energético de este tipo desde que se suspendieron las exportaciones de gas venezolano hacia Colombia.

El cargamento corresponde a un envío inicial realizado por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y se interpreta como el primer paso para restablecer el comercio energético entre ambos países.

Según estimaciones preliminares, proyecciones del suministro, en esta fase inicial el combustible se transportará por vía terrestre en camiones cisterna con un volumen que podría superar los 90.000 litros diarios.

Reaparece la opción del gas venezolano para el mercado colombiano

El envío de GLP forma parte de una agenda más amplia de cooperación energética entre Colombia y Venezuela que comenzó a retomarse tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Entre los proyectos que se discuten está la eventual reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, una infraestructura que conecta La Guajira, en Colombia, con el estado venezolano de Zulia y que permanece fuera de operación desde hace varios años.

Si se rehabilita este ducto, Venezuela podría enviar gas natural directamente al mercado colombiano, lo que ayudaría a aliviar las presiones sobre el abastecimiento interno de este combustible.

Actualmente Colombia importa cerca del 20 % del gas que consume, por lo que el Gobierno ha buscado alternativas para garantizar el suministro en los próximos años.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Minas y Energía, el gas proveniente de Venezuela podría representar una opción más económica frente a otras fuentes internacionales, con reducciones de costos que podrían acercarse al 50 % si se consolida esta ruta de abastecimiento.

Proyectos energéticos y agenda económica en la frontera

El envío del GLP se produjo en medio de una agenda diplomática más amplia entre ambos países orientada a fortalecer la cooperación energética y comercial.

Aunque inicialmente se había previsto un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en la zona fronteriza, la reunión fue cancelada por razones de seguridad. En su lugar, delegaciones ministeriales sostuvieron conversaciones en Caracas para avanzar en temas energéticos, comerciales y de seguridad.

Dentro de las propuestas en discusión también está la creación de una zona económica binacional en la frontera, con incentivos comerciales y reducción de aranceles, que permitiría aumentar el intercambio entre los dos países.

Las conversaciones continuarán en la próxima reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, donde equipos técnicos evaluarán los pasos necesarios para consolidar el comercio energético entre Colombia y Venezuela.