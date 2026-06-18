103.000 barriles de combustibles fueron enviados de Cartagena a Tumaco para abastecer a Nariño

La operación moviliza 103.000 barriles de combustibles, compuestos en un 55% por gasolina y un 45% por diésel

Como parte de la estrategia del Gobierno nacional para garantizar el abastecimiento de combustibles en el suroccidente colombiano, 103.000 barriles partieron desde la Refinería de Cartagena con destino al Puerto de Tumaco, fortaleciendo la seguridad del suministro en el departamento de Nariño y ampliando las alternativas logísticas para atender las necesidades de la región.

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La carga, compuesta en un 55% por gasolina y un 45% por diésel, permitirá reforzar el suministro para los usuarios, el transporte y los sectores productivos del departamento, contribuyendo a la continuidad del abastecimiento energético y al desarrollo económico regional.

Esta operación representa un hito para la infraestructura portuaria y logística del Pacífico colombiano. Tumaco recibirá la mayor carga transportada hasta ahora por el buque Willard, consolidando su capacidad para atender operaciones de gran escala y fortaleciendo su papel como punto estratégico para la recepción, almacenamiento y distribución de combustibles.

En el marco del aseguramiento logístico de la operación, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía confirmó las capacidades técnicas y operativas del puerto de Tumaco para recibir embarcaciones de gran tamaño, ampliando las alternativas de abastecimiento y contribuyendo a fortalecer la seguridad energética regional.

“Con esta operación seguimos fortaleciendo el abastecimiento de combustibles en Nariño y consolidando nuevas alternativas logísticas para llevar energía a los territorios. La llegada de esta carga a Tumaco demuestra la capacidad del país para responder a las necesidades de las regiones y avanzar hacia un sistema de suministro más confiable, eficiente y seguro”, señaló Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

La movilización de este producto es resultado del trabajo articulado entre el Gobierno nacional, Ecopetrol y los agentes mayoristas del sector, entre ellos Primax, Petrodecol y Kamca, y forma parte de una nueva estrategia para consolidar una cadena permanente y eficiente de suministro de combustibles hacia Nariño, con proyección cercana a 150.000 barriles mensuales.

El Ministerio de Minas y Energía reafirma su compromiso con la implementación de soluciones logísticas eficientes que permitan garantizar la disponibilidad de combustibles, fortalecer la infraestructura energética regional y asegurar el abastecimiento oportuno en todo el territorio nacional.