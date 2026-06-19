Defensoría prepara plan de contingencia por posibles protestas tras elecciones: “Es un derecho”

Ante las posibles movilizaciones que se puedan generar el domingo, tras el cierre de las urnas para la segunda vuelta, la Defensoría aseguró que tienen preparado un plan de contingencia para atender estos hechos.

Así lo aseguró la defensora del Pueblo en el marco de la instalación de la Misión de Observación Internacional que vigilará la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio en Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“La protesta y la movilización social son un derecho constitucional. En sí mismo, la movilización social y la reunión pacífica no representan riesgos para la seguridad”, dijo Iris Marín, quien también aseguró que tendrían evidencias de que las manifestaciones que se puedan presentar serán pacíficas.

Según la defensora, para atender estos hechos van a desplegar al menos 1.894 funcionarios públicos, y 448 defensores, para un total de 2.342 personas que cubrirán y acompañarán los puestos de votación.

“Dados los niveles de polarización que tenemos en el país, nuestra entidad ha implementado un plan de acompañamiento y atención a la movilización en el marco de las los resultados que se den el día domingo para garantizar los derechos de las personas que protestan y evitar que pueda escalar a situaciones de violencia”, dijo.

Y agregó: “Hay que decir que la protesta y la movilización social, no sobra recordarlo, es un derecho constitucional”.