Famosa capital colombiana, entre las mejores ciudades del mundo para comer: Recomiendan la empanada

Cada país en el mundo se puede dar a conocer en toda la Tierra por diferentes aspectos, ya sea deporte, política y, en otros casos, por su gastronomía.

Y es que esta misma ha sido medida por diferentes portales o personas expertas, en donde se califica la calidad de la de cada Nación.

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Es el caso de la revista Time Out, que publicó la lista de las mejores ciudades del mundo para la gastronomía en 2026 y Colombia se quedó con una plaza dentro del top 20 revelado.

¿Cómo se hace este top?

La misma revista Time Out explicó en su página web que para hacer este top se “basó en una encuesta realizada a más de 24.000 habitantes de más de 150 ciudades diferentes, cuyas respuestas se combinaron con las opiniones de editores locales y críticos gastronómicos para elaborar la lista final”.

Fue así como una ciudad colombiana se quedó con un puesto dentro del ranking. En Caracol Radio le contamos de cuál se trata.

¿Cuál ciudad de Colombia quedó en el ranking de las 20 mejores ciudades del mundo para la gastronomía en 2026?

Pues bien, se trata de una de las ciudades más importantes en Colombia y, también, en Latinoamérica: Medellín.

Y es que cabe recordar que Medellín es una de las ciudades más relevantes en Colombia, llegando a ser considera como parte de las ciudades capitales del país.

Su oferta cultural, social y deportiva la han hecho un atractivo turístico muy relevantes para ciudadanos locales y también extranjeros.

Ahora, la misma revista Time Out, la reconoció en el puesto 20 de las mejores ciudades del mundo para la gastronomía en 2026.

¿Que llevó a que Tim Out seleccionara a Medellín?

La web, que entre otras cosas tiene una rama especializada en todo el mundo gastronómico, explicó que una de las razones para seleccionarla se debe a que Medellín “ha ampliado su paladar y disfruta de una mayor variedad e innovación culinaria que nunca”, contextualizando antes que la capital antioqueña se había posicionado como un lugar conservador en materia de gastronomía.

Dentro de los datos desglosados, la revista mencionó que “Medellín obtuvo la puntuación más alta de todas las ciudades de la lista en cuanto a la calidad de su oferta gastronómica, con un 94 % de los residentes encuestados que la valoraron positivamente”.

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Recomendaron, adicionalmente, restaurantes como: Idílico, Test Kitchen Lab, Salón Centro, El Cielo, Carmen, Boro from Celele (en el futuro), All Day Café, Oh! Food y Empanadas El Machetico de Nico.

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