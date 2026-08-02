Así fue el segundo día de feria “Colombia son Regiones” de la FND en el Parque de la 93 en Bogotá

Los 32 departamentos de Colombia siguen haciendo presencia en la feria “Colombia son Regiones” en el parque 93 de Bogotá. Este segundo día de feria los protagonistas fueron los emprendedores de cada región, ya que resaltaron sus productos y marcas.

Algo que coincidieron los emprendedores fue el gran recibimiento de los ciudadanos en esta feria, destacaron el interés que tienen en descubrir más allá los departamentos de Colombia.

En Caracol Radio hablamos con un productor y empresario cafetero del departamento de Caldas, Daniel Castro, quien resaltó la bienvenida que ha recibido por los ciudadanos. En este espacio, también reiteró la importancia de que los colombianos conozcamos mucho más el origen de nuestro café.

“Bogotá nos ha recibido de la mejor manera, nosotros estamos aquí para explicarle a la gente a qué sabe nuestro café colombiano, (...) estas ferias nos han ayudado a que sea más visible nuestros emprendimientos”, dijo el emprendedor cafetero.

Otro de los emprendedores en esta feria fue Jose Luis Pana, emprendedor de la Guajira con la marca “JPL Arte Wayuu”, quien nos contó las curiosidades de que un hombre teja productos de esta región. Además, aseguró que Bogotá ha recibido positivamente su emprendimiento.

“Algo particular en estos tejidos es mostrar que hay hombres, jóvenes y niños que también tejen. Muchas veces pensamos que solo son las mujeres, pero no, aquí también hacemos presencia, (...) Esta feria es una vitrina que nos ayuda a impulsar nuestros emprendimientos”, agregó.

Gobernador de la Guajira hace un llamado al nuevo gobierno en las infraestructuras viales de esta región

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, aseguró en Caracol Radio que la infraestructura vial, el acceso al agua y el fortalecimiento del turismo serán algunos de los principales retos que deberá asumir el nuevo Gobierno Nacional en el departamento.

El mandatario señaló que una de las obras prioritarias es la construcción de la vía entre Uribia y Puerto Bolívar, al considerar que mejorará la conectividad y el desarrollo de la región. Además, insistió en la necesidad de avanzar en soluciones al desabastecimiento de agua que afecta a varias comunidades. Aguilar también pidió impulsar el turismo como motor de la economía local, al recordar que gran parte de las familias guajiras dependen de esta actividad para su sustento.

Finalmente, en este segundo día de la feria “Colombia son las Regiones”, el Parque de la 93 en Bogotá continuó recibiendo a sus visitantes disfrutando de una muestra de la riqueza cultural, artesanal y gastronómica de los 32 departamentos del país.

Los asistentes recorrieron los estands de emprendedores y artesanos y participaron de una agenda cultural con música y danzas representativas de las diferentes regiones.