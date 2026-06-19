Confirman condena contra Gloria Inés Martínez por desfalco de Juegos Nacionales Tolima 2015

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 15 años de prisión contra Gloría Inés Martínez Acevedo por su participación en el entramado de corrupción que desfalcó los recursos para la construcción de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales 2015.

En el caso, Gloria Inés Ramírez fue condenada por legalizar las dádivas que entregaba la multinacional española Typsa por la adjudicación de un contrato para estudios y diseños por $11.500 millones, recursos que fueron respaldados por la empresa con facturas y cheques de supuestos pagos hechos a sus contratistas.

Con los recursos recibidos, Martínez Acevedo compró un apartamento ubicado en el sector de El Chicó en el norte de Bogotá por un valor superior a los $600 millones, hecho que fue comprobado a lo largo del juicio que terminó con una condena ordenada el 9 de abril del 2026.

Según la justicia, Gloria Inés Martínez Acevedo recibió parte de los recursos en un acuerdo hecho con el abogado, Orlando Arciniegas Lagos, uno de los catalogados como el cerebro de este caso de corrupción.

Además de la condena de 15 años, a Gloria Inés Martínez Acevedo se le sancionó a pagar $12.987 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por otra parte, se le inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años.

Contra esta condenada, la defensa de Martínez Acevedo tiene la posibilidad de ejercer el recurso de casación, figura judicial que sería la última instancia para debatir la condena por lavado de activos de parte de los recursos provenientes de uno de los casos de corrupción más grande ocurrido en el departamento.

El desfalco de los recursos para la construcción de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales 2015 no solo afectó el patrimonio público, también ocasionó un daño irreparable contra los deportivos de la región.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: