Fiscalía imputó nuevos cargos al exalcalde de El Espinal y diputado del Tolima, Mauricio Ortiz

Tolima

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de El Espinal y actual diputado de la Asamblea del Tolima, Mauricio Ortiz Monroy, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas en dos contratos de febrero de 2016, cuando ejercía como mandatario del municipio.

Por los mismos hechos fueron judicializados los exsecretarios de Planeación e Infraestructura, Juan Guillermo Cardozo Rodríguez; General y de Gobierno, Miguel Ángel Carvajal Morales; la entonces jefe de Contratación, Lanny Yulieth Torres Rojas; y la exdirectora administrativa de Turismo y Emprendimiento de la Alcaldía, Ivonne Zulimar Forero Olaya.

A la par, imputaron cargos a los contratistas Alberto Moncaleano Betancourth y Winston Mauricio Forero Olaya.

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2016 se adjudicaron dos contratos. El primero de ellos fue adjudicado a Moncaleano Betancourth, quien era el esposo de Ivonne Zulimar Forero Olaya, para apoyar la gestión de maquinaria pesada en el municipio.

El segundo contrato fue adjudicado a una empresa representada por Winston Mauricio Forero Olaya, hermano de la entonces directora administrativa de Turismo y Emprendimiento. Es decir, los contratos se adjudicaron desconociendo las inhabilidades de ley por conflictos de interés.

“Se evidenció que todos los funcionarios, presuntamente, conocían estas circunstancias y, pese a ello, certificaron que los contratistas no estaban incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad”, aseveró la Fiscalía.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Dato: en febrero de este 2026 la Fiscalía también imputó al exalcalde Monroy Ortiz en otro proceso judicial por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.