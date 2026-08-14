“Es inhumano”: gobernadora del Tolima por amenazas de las disidencias durante las emergencias

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que los grupos armados insisten en coordinar atentados o realizar actividades ilícitas, pese a las dos tragedias que debe afrontar el departamento por el terremoto y los incendios forestales.

De acuerdo con la mandataria, se trata inicialmente del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc en la facción de alias Calarcá, aunque también se han advertido posibles ataques de las disidencias de Iván Mordisco contra estaciones de policía o bases militares.

“No voy a permitir que en medio de esta emergencia que tenemos en el país y el departamento, con las consecuencias del terremoto, con los efectos del fenómeno de El Niño y los incendios, estos bandos nos pongan en una emergencia de orden público”, manifestó Matiz.

Buena parte de las capacidades de la fuerza pública han sido destinadas para apoyar la gestión de emergencias, como desplomes de viviendas por el terremoto o la extinción de incendios forestales en poblaciones como San Luis, Valle de San Juan, Ibagué, entre otras.

“Nos parece inhumano y rastrero que estos grupos delincuenciales, en medio de semejante emergencia que tenemos, también pongan en riesgo el orden público”, acotó.

Uno de los municipios que más preocupa es Rovira, donde las disidencias de Calarcá amenazaron con un video intimidatorio en el que advierten que presionarán a presidentes de Juntas de Acción Comunal, realizarán carnetización de las comunidades y cobrarán extorsiones de un millón de pesos por familia.

“En consejo extraordinario de seguridad se decidió implementar controles viales a la salida y entrada del municipio, además de las recompensas que se están ofreciendo por información acerca de estas personas. Son cuatro bandidos que conforman la Joaquín González y están citando a nuestras comunidades”, señaló.

Finalmente, las tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional aumentaron los patrullajes en el sur del Tolima para recuperar el control territorial frente a los grupos armados.