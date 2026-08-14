Espesa capa de humo y ceniza cubrió el cielo de Ibagué: recomiendan el uso de tapabocas

Ibagué

En la tarde de este viernes 14 de agosto, una espesa capa de humo y ceniza cubrió el cielo de Ibagué, lo que generó temor e incertidumbre entre la población, preocupada por los riesgos que puede representar para la calidad del aire.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo (e) de Ibagué, Humberto Leal, indicó que se trata de partículas del material consumido por los incendios forestales en otros municipios del Tolima, que han sido desplazadas por los intensos vientos de agosto hasta la ciudad.

“Tenemos activo un incendio forestal de gran dimensión en San Luis, Ortega, Guamo, Alvarado y hasta en la comuna Nueve de la misma ciudad. Es una combinación de todo este material que queda liberado en el aire a través de los fuertes vientos”, detalló Leal.

En buena parte de la ciudad, especialmente en las comunas Seis, Siete, Ocho y Nueve, se ha notado la presencia de la capa de humo. En algunas viviendas también han reportado la caída de ceniza.

“Prendemos las alarmas y acudimos a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), a través de sus estaciones de medición de calidad del aire, para que nos genere la información pertinente y podamos tomar las medidas necesarias para preservar la salud de los ibaguereños”, señaló.

El funcionario prefirió esperar un diagnóstico más preciso del fenómeno, sin embargo advirtió que es “difícil de controlar” y que, por ahora, la principal recomendación es el uso preventivo del tapabocas.

“Estamos analizando los datos para entregar una información más completa, puesto que el fenómeno se presentó después del mediodía”, sentenció.