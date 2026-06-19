“Bajemos la temperatura al debate electoral”: llamado de las autoridades del Tolima

Tolima

Un total de 1.170.701 ciudadanos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto en el Tolima en las elecciones de segunda vuelta del domingo 21 de junio. En el departamento, según la Registraduría Nacional, se dispusieron 3.526 mesas, distribuidas en 514 puestos de votación.

Por su parte, la Secretaría del Interior del Tolima entregó un balance positivo sobre el acompañamiento al proceso electoral, resaltando la coordinación entre entidades, organismos de control, fuerza pública y autoridades locales.

“Me atrevo a decir que somos el departamento que más ha hecho énfasis en la coordinación y en las comisiones de seguimiento electoral. Hemos prestado todas las ayudas necesarias a la Registraduría Nacional del Estado Civil, tanto en apoyo con equipos tecnológicos como en apoyos logísticos, y hemos venido haciendo seguimiento para que lo propio hagan los 47 alcaldes del departamento”, dijo Ricardo Suárez, secretario del Interior.

El funcionario insistió en que, más allá del alistamiento institucional, el llamado principal es a “desescalar” la polarización y defender las ideas en las urnas, sin agresiones ni actos que alimenten la violencia política.

“Queremos bajarle la temperatura al tema electoral, a esa polarización extrema que está viviendo el país y de la que el Tolima no es ajeno. Entonces, el mensaje es para los tolimenses: que esas ideologías las defendamos en las urnas, que no insultemos a nuestros vecinos ni a nuestros familiares. Esas pequeñas acciones también son violencia política”, enfatizó.

Entretanto, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, indicó que dispusieron cerca de 8 mil uniformados del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para garantizar el orden público y el libre derecho al voto en el departamento.

“Van a tener tres aeronaves para identificar posibles sitios de alteración del orden público o verificar la normalidad de la jornada. Y vamos a tener equipos especializados antidisturbios, con tres tanquetas del antiguo ESMAD, actual UNDEMO, a cargo de un oficial de grado mayor. Confíen entonces en las instituciones”, concluyó.