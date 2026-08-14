Funcionarios del Palacio de Justicia de Ibagué temen por su vida porque el edificio tiene grietas

Ibagué

Trabajadores de la Rama Judicial en el Tolima realizaron un plantón por la preocupación que existe por las grietas que aparecieron en algunos pisos del edificio del Palacio de Justicia de Ibagué tras el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

Según Kirov Rojas, presidente de Asonal Judicial en el Tolima, son más de 500 trabajadores de la Rama Judicial que siguen trabajando en el edifico de 13 pisos, pese a los daños que presenta la estructura, por lo que piden se autorice trabajo virtual hasta que patólogos adelanten la revisión del edificio.

“Estamos con unos compañeros de gestión del riesgo y un grupo de patólogos haciendo una revisión de algunas de las grietas que se observan por ejemplo en el piso cuarto, esta es un preocupación que estamos pidiendo que se examine”, dijo Kirov Rojas.

Además, destacó que “Pedimos que no se obligue a los trabajadores judiciales a trabajar en la sede hasta que no se haga la revisión, nos han pedido que nosotros digamos si corremos o no riesgo, nosotros no somos ingenieros, en su mayoría somos abogado”.

Además, desde Asonal Judicial pidieron el acompañamiento de expertos para que hagan la revisión de la estructura del Palacio de Justicia de Ibagué y de las sedes judiciales de los municipios del departamento que también sufrieron afectaciones.

“Los funcionarios seguimos trabajando en el Palacio de Justicia, pero los compañeros de los pisos 10 y 11 de la torre nueva tiene pánico y temor, nosotros desconocemos si la estructura tiene riesgo o no, elevamos las peticiones para que se nos alleguen las certificaciones”, puntualizó.

Finalmente, los funcionarios de la Rama Judicial sustentaron su petición en qué en medio de la pandemia con el trabajo virtual fueron más productivos, por lo que insistieron en que se acceda en su petición.