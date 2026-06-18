Comunidades protestan por la falta del servicio de agua en Mariquita, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del Concejo Municipal de Mariquita, Alberto Calle, informó que en la tarde de este jueves 18 de junio se realizó un plantón frente a la sede de la empresa URBES S.A.S. por la falta del servicio de agua potable desde hace dos semanas.

El cabildante indicó que el municipio en el norte del Tolima, con cerca de 38 mil habitantes, padece la falta de agua potable debido a daños en la red de acueducto, lo que ha obligado a suministrar el líquido a través de carrotanques.

“En Mariquita el servicio del agua es muy deficiente. En casi todos los fines de semana no hay agua y ahora hace más de 15 días no hay agua, y no dan solución a nada. No tienen un plan de contingencia. El único plan de contingencia que tienen es repartirle agua a algunos negocios y restaurantes, pero no más”.

Según el dirigente político, la falta de agua los obligó a obtenerla de ríos y quebradas, o comprarla en plantas embotelladoras de agua, lo que ha generado una crisis social en el municipio.

“Es por un daño en las redes, pero parece ser que no le han metido el personal necesario para arreglar eso rápido. Todo Mariquita está sin agua, el 100 %. La gente está desesperada”, aseguró.

Caracol Radio buscó a la alcaldesa de Mariquita, Martha Amaya, sin obtener una respuesta. El presidente del cabildo municipal sostiene que la administración municipal ha guardado silencio pese a la problemática.

“Dicen que los alcaldes de Mariquita los coloca la empresa de acueducto, entonces ellos no se van a ir en contra de quienes los ayudaron a elegirse alcaldes”, aseveró.

Desde Mariquita reclaman la presencia de los entes de control, como la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, para buscar una pronta solución a la falta de agua.