Capturado en Santa Marta alias ‘Jesu’, componente financiero de las ACSN

Santa Marta

La Policía Nacional capturó en Santa Marta a alias ‘Jesu’, señalado como presunto integrante y componente financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el marco de una operación conjunta entre unidades de inteligencia y el GAULA.

Según la información de las autoridades el hombre era requerido por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y, según las investigaciones, sería el responsable de coordinar y ejecutar el cobro de extorsiones a diferentes gremios en Santa Marta y Ciénaga, actividades ilícitas que le generarían ingresos superiores a los 25 millones de pesos mensuales. Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe significativo a las finanzas de esta estructura criminal.

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Tras su captura, alias ‘Jesu’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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