Capturado en Santa Marta alias ‘Jesu’, componente financiero de las ACSN
Según la información de las autoridades, el hombre era requerido por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.
Santa Marta
La Policía Nacional capturó en Santa Marta a alias ‘Jesu’, señalado como presunto integrante y componente financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en el marco de una operación conjunta entre unidades de inteligencia y el GAULA.
Según la información de las autoridades el hombre era requerido por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión y, según las investigaciones, sería el responsable de coordinar y ejecutar el cobro de extorsiones a diferentes gremios en Santa Marta y Ciénaga, actividades ilícitas que le generarían ingresos superiores a los 25 millones de pesos mensuales. Las autoridades destacaron que este resultado representa un golpe significativo a las finanzas de esta estructura criminal.
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Tras su captura, alias ‘Jesu’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...