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20 jun 2026 Actualizado 00:01

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Concejal de Santa Marta, José ‘El Cura’ Ordóñez, fue víctima de atentado con arma de fuego

Por fortuna, el sistema de blindaje de la camioneta evitó que los proyectiles alcanzaran a sus ocupantes.

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El concejal de Santa Marta, José Alfredo ‘El Cura’ Ordóñez, resultó ileso tras ser víctima de un atentado con arma de fuego ocurrido en la tarde de este viernes en el sector rural de Puerto Mosquito.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, varios hombres armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el cabildante y dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor.

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Por fortuna, el sistema de blindaje de la camioneta evitó que los proyectiles alcanzaran a sus ocupantes, permitiendo que el cabildante saliera sin lesiones pese a la gravedad del ataque.

Las autoridades judiciales y de policía iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y establecer los móviles de este hecho.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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