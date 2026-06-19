Alerta en Medellín por falsos lotes y obras ilegales en el Cerro de Las Tres Cruces

Medellín

La Alcaldía de Medellín intensificó el control urbanístico en el Cerro de las Tres Cruces para frenar el aumento de construcciones ilegales que suelen presentarse durante la temporada de vacaciones de mitad de año. Con estas acciones, la Administración Distrital busca proteger la vida de las personas, prevenir delitos ambientales y salvaguardar uno de los ecosistemas y cerros tutelares más importantes en el suroccidente de la ciudad.

En lo que va del año, las autoridades han elaborado 96 informes técnicos y realizado siete recorridos de observación en la zona. Gracias a estas labores de seguimiento y a herramientas de monitoreo satelital que detectan alertas tempranas sobre movimientos de tierra, se ha logrado la suspensión de aproximadamente 35 obras que no contaban con las licencias requeridas.

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El subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo Ballesteros, advirtió a los ciudadanos que en esta época muchas familias reciben ingresos adicionales, como la prima de mitad de año, y son engañadas con ofertas de terrenos baratos. Por ello, hizo un llamado a desconfiar de promesas de construcción sin permisos y a verificar siempre la legalidad de los predios.

Finalmente, la Administración Distrital recordó la importancia de consultar con las autoridades competentes antes de realizar cualquier inversión. Comprar o construir en zonas no permitidas puede acarrear severas sanciones legales, la pérdida total del capital invertido y graves riesgos para la seguridad de las comunidades que habitan el sector.