Alemania busca clasificar a la siguiente ronda del Mundial: Próximo partido, hora y cómo seguir

Alemania demostró su nivel en el primer partido del Mundial 2026. En su primer partido frente a la selección debutante de Curazao, los eutones ganaron con autoridad 7-1, asegurando la primera posición dentro del Grupo E, con una diferencia de gol de +6 anotaciones.

Ahora, en esta segunda ronda del torneo, los dirigidos por Julian Nagelsmann buscarán acercarse a los dieciseisavos de final, pues de vencer a Costa de Marfil, sumará seis unidades, manteniéndose como líder y a la espera del resultado del partido entre Ecuador y Curazao.

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Cómo llegan los equipos al partido

Alemania llega con la confianza luego de un partido donde no tuvo grandes dificultades y donde demostró los talentosos jugadores que tiene para disputar el título del torneo. Los alemanes alcanzaron el resultado más abultado de toda la primera ronda.

Por su parte, Costa de Marfil también llega con tres puntos en la tabla de posiciones, luego de vencer en el último minuto de partido a la selección de Ecuador. El equipo africano demostró el nivel físico y táctico que posee, y confirma que no será un rival sencillo para la selección alemana.

Esta es la segunda vez que los dos equipos se van a enfrentar, la primera en un partido oficial. Su único enfrentamiento se dio en el 2009 en un amistoso que terminó empatado a dos goles.

Historial de enfrentamientos

Este será apenas el segundo encuentro entre ambas naciones, y el primero en un partido oficial. Su único enfrentamiento previo fue en noviembre de 2009, un partido amistoso que terminó en empate 2-2, con anotaciones de Lukas Podolski para Alemania y de Emmanuel Eboué y Seydou Doumbia para Costa de Marfil.

Posibles nóminas para el partido

Alemania: Neuer; Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich; Pavlović, Nmecha; Wirtz, Musiala, Sané; Havertz. DT Julian Nagelsmann

Costa de Marfil: Fofana; Konan, Agbadou, Singo, Doué; Toure, Kessié, Fofana, Diomande;Bonny,Pepe. DT: Emerse Faé

Fecha y dónde ver el partido

El partido está programado para este sábado a las 3:00 p.m., hora colombiana, y se disputará en el BMO Field de la ciudad de Toronto.

Podrá seguir el encuentro a través de la transmisión oficial del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Igualmente, en Colombia será transmitido a través deEl partido está programado para este sábado a las 3:00 p.m., hora colombiana, y se disputará en el BMO Field de la ciudad de Toronto.

Podrá seguir el encuentro a través de la transmisión oficial del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Igualmente, en Colombia será transmitido a través de DirecTV y en plataformas como Disney+ y Paramount+.