Ecuador y Costa de Marfil se encuentran: ¿Cuándo y a qué hora es el partido del Grupo E?

La actividad del Grupo E de la Copa Mundial 2026 continuará con el enfrentamiento entre Ecuador y Costa de Marfil, dos selecciones que llegan con la ilusión de iniciar su camino mundialista con una victoria. El encuentro marcará la primera vez en la historia que ambos equipos se enfrenten, añadiendo un ingrediente especial a un partido que puede resultar clave para las aspiraciones de clasificación.

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La selección ecuatoriana afronta el compromiso respaldada por una generación consolidada que mezcla juventud y experiencia. Jugadores como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y el histórico goleador Enner Valencia lideran a un equipo que se ha caracterizado por su solidez defensiva y por disputar partidos de marcador ajustado. De hecho, solo cuatro de sus últimos 22 encuentros finalizaron con más de 2 goles, reflejando una tendencia a los duelos cerrados y tácticos.

Por el lado africano, Costa de Marfil llega con una de las plantillas más talentosas de su continente. Futbolistas como Frank Kessié, Ibrahim Sangaré, Simon Adingra y Amad Diallo representan una generación que aspira a devolver a los “Elefantes” al protagonismo internacional. Además, el conjunto marfileño ha mostrado fortaleza defensiva en los últimos meses, encajando apenas un gol en la segunda mitad de sus seis encuentros internacionales más recientes.

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Las estadísticas previas muestran un panorama equilibrado. Costa de Marfil intentará romper una racha negativa frente a selecciones de la CONMEBOL, ya que perdió ante rivales sudamericanos en cada una de sus tres participaciones mundialistas más recientes. Ecuador, por su parte, buscará mantener la eficacia de Enner Valencia, quien ha marcado seis de los últimos siete goles de la Tricolor en Copas del Mundo y continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

En cuanto a las novedades de las plantillas, Costa de Marfil no podrá contar con Clément Akpa, baja confirmada antes del inicio del torneo. Mientras tanto, Ecuador sigue atento a la evolución de Kendry Páez, quien sufrió algunas molestias físicas en un compromiso preparatorio, aunque se espera que el equipo pueda contar con la mayoría de sus figuras para este importante debut mundialista.

Jugaránen el Lincoln Financial Field de Filadelfia el domingo 14 de junio a las 6:00 de la tarde.

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Posibles alineaciones

Ecuador:

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho , Piero Hincapié; Moisés Caicedo , Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo, Gonzalo Plata; Enner Valencia.

Costa de Marfil: