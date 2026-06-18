Prográmese con el segundo partido de Brasil en el Mundial 2026: ¿Neymar está disponible?

La Selección de Brasil afrontará un partido clave en la segunda jornada del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente su segundo partido del grupo. Brasil llega con la obligación de sumar su primera victoria en el torneo, mientras que los caribeños intentarán dar la sorpresa y mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.

Previa del partido

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. Sin embargo, Brasil domina ampliamente el historial, con tres victorias en tres partidos disputados ante Haití. El antecedente más reciente se remonta a la Copa América Centenario de 2016, cuando los brasileños se impusieron con una contundente goleada por 7-1.

Además, el combinado sudamericano cuenta con números favorables frente a selecciones de la CONCACAF en los Mundiales, registrando ocho victorias y un empate en nueve compromisos.

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No obstante, Brasil llega a este encuentro bajo presión. En su debut igualó 1-1 frente a Marruecos en un partido donde sufrió más de lo esperado. De hecho, recibió 14 remates y solo realizó 12, algo que no ocurría en una Copa del Mundo desde 1978. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti necesita una reacción inmediata para evitar completar dos partidos consecutivos sin ganar en una fase final mundialista, una situación que no se presenta desde hace casi cinco décadas.

Por el lado de Haití, aunque cayó 1-0 frente a Escocia en la primera fecha, dejó sensaciones positivas. Los caribeños fueron el equipo que más remates realizó en el Grupo C durante la jornada inaugural, con 15 intentos, además de registrar 22 toques dentro del área rival.

Sin embargo, la falta de contundencia terminó pasándoles factura. La derrota ante los escoceses significó la cuarta caída consecutiva de Haití en la historia de los Mundiales, por lo que una nueva derrota los acercaría a una marca poco deseada en la competición.

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¿Podrá estar Neymar ante Haití?

El astro brasileño se perdió el estreno contra Marruecos por una lesión que padece desde mediados de mayo en el gemelo de su pierna derecha. Si bien se esperaba que fuera de la partida contra Haití, finalmente continuará su recuperación y no hará parte del encuentro.

“Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este jueves en una nota.

El miércoles, el 10 del Santos se ejercitó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown, en el estado de Nueva Jersey, después de permanecer un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

Fecha y hora del partido

El compromiso entre Brasil y Haití se disputará el próximo 19 de junio en el Estadio de Filadelfia. El balón comenzará a rodar a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en un duelo que puede resultar determinante para el futuro de ambos equipos en el Grupo C. Y usted podrá seguir la transmisión a través del fenómeno del Fútbol y el minuto a minuto de la transmisión en el portal web de Caracol Radio.