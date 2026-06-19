🔴EN VIVO Escocia vs. Marruecos: vea el minuto a minuto del partido HOY

Escocia afrontará un duelo determinante frente a Marruecos con la ilusión de asegurar su presencia en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo inició su participación con una trabajada victoria por 1-0 sobre Haití, un resultado que lo dejó en una posición favorable dentro del Grupo C. Ahora, los dirigidos por Steve Clarke tienen la oportunidad de alcanzar un logro inédito: ganar dos partidos consecutivos en una misma edición de un gran torneo internacional.

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La selección escocesa llega respaldada por un gran momento futbolístico, reflejado en sus últimos compromisos oficiales, donde ha conseguido ocho victorias, un empate y apenas dos derrotas. Además, contará con el impulso de miles de aficionados de la tradicional Tartan Army, que han acompañado al equipo y esperan ser testigos de una clasificación histórica que se les ha resistido durante décadas.

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Por su parte, Marruecos también llega fortalecido tras igualar 1-1 ante Brasil en su estreno mundialista, un resultado que confirmó el crecimiento sostenido de una generación que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia. Los Leones del Atlas arrastran una impresionante racha desde las eliminatorias y podrían establecer un nuevo récord para una selección africana si suman un sexto partido consecutivo sin perder en la fase de grupos de un Mundial. Acostumbrados a enfrentar rivales europeos en esta competición, los marroquíes buscarán imponer su experiencia reciente para dar un paso clave hacia la siguiente fase.

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