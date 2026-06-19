1,2 millones nariñenses están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta presidencial

Pasto-Nariño

Está todo listo para la segunda vuelta presidencial en el departamento de Nariño. En medio de varias alertas por posible constreñimiento en algunas subregiones como la cordillera, en donde se advierte presiones por parte de actores armados ilegales para que los ciudadanos acudan a las urnas, las autoridades aseguran que están dadas las garantías para la realización de los comicios.

Según la Registraduría Nacional del Estado civil en primera vuelta presidencial, el departamento registró una participación del 57,41%, una cifra superior en 4,08 puntos porcentuales a la participación de las elecciones presidenciales de 2022 en la que se registró un 53,33 %.

En esta oportunidad según el censo electoral, en los 64 municipios de Nariño hay 1.225.565 ciudadanos habilitados. Más de 625 mil son mujeres y cerca de 600 mil son hombres.

En el departamento habrá este domingo 21 de junio 941 puestos de votación y 3.901 mesas electorales.

En la más reciente sesión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento Electoral, las autoridades departamentales, organismos electorales y Fuerza Pública evaluaron los resultados de la primera vuelta y definieron las acciones previstas para el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo. Se ratificó que funcionarán 144 puestos de votación en zonas urbanas, 790 en áreas rurales y 7 en centros carcelarios.

Además del acompañamiento de la Fuerza Pública y los organismos de control, más de 24.000 jurados apoyarán el proceso electoral. Entre tanto la Policía dispuso de 1.431 uniformados para cubrir la totalidad de las mesas de votación bajo su jurisdicción, en coordinación con las Fuerzas Militares y las autoridades locales.

Según la subsecretaria de Gestión Pública del departamento, Erika Guzmán Vallejo, informó que, de mantenerse la tendencia observada en la primera vuelta, la participación podría acercarse al 70 %, lo que equivaldría a más de 800.000 votantes en el departamento.

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