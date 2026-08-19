Seis presuntos integrantes de las Autodefensas Unidas de Nariño han sido capturados

Nariño

Seis presuntos integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas de Nariño han sido capturados en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra esta estructura criminal en el departamento.

Las tres capturas más recientes se registraron en el municipio de Sandoná, durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía en Nariño en donde fueron incautados un fusil M4, tres pistolas, cuatro proveedores, 32 cartuchos de diferentes calibres, 10 gramos de pasta base de coca, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Entre los capturados se encuentran alias ‘May’, quien según las investigaciones estaría relacionado con un homicidio, y alias ‘Fresa’ a ambos los vinculan con el acopio de sustancias estupefacientes y el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas destinados al sostenimiento de la organización.

Con estas tres capturas, ya son seis los presuntos integrantes de las Autodefensas Unidas de Nariño puestos a disposición de las autoridades, como resultado de las operaciones desarrolladas por la Policía y las Fuerzas Militares en territorio nariñense.