Defensoría pide frenar violencia política y alarmas de fraude ante segunda vuelta presidencial

La Defensoría del Pueblo realizó un enérgico llamado de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, instando al jefe de Estado, Gustavo Petro, a los candidatos presidenciales y a los líderes de opinión a deponer las afirmaciones desestabilizadoras sobre presuntos fraudes electorales que carezcan de sustento probatorio idóneo.

Según la directora entidad Iris Marín, en los últimos días, en el país han incrementado las manifestaciones y movilizaciones sociales relacionadas con las elecciones a la Presidencia de la República.

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La defensora del pueblo aseguró que entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2026, realizaron seguimiento a 161 eventos de manifestación y movilización de carácter político en Bogotá y 71 municipios de 26 departamentos del país.

“De estos, el 64% de dichas expresiones se desarrollaron pacíficamente. Sin embargo, en el 36% restante se registraron situaciones que afectaron el derecho a la circulación, a la infraestructura pública o privada, e incluso, en algunos casos se reportaron afectaciones a la integridad física de varias personas”, aseguró la Defensora del pueblo.

Según la Defensoría, estas manifestaciones se dan debido a expectativas sociales y políticas acumuladas, una campaña electoral marcada por discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias y violencia digital, así como afirmaciones públicas sobre posible fraude electoral sin evidencia.

“Invito a los candidatos presidenciales, al Presidente de la República, a las altas autoridades del Estado y a los líderes políticos y de opinión a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas”.

También pidió desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización, a evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin pruebas y a tramitar las inquietudes relacionadas con el proceso electoral a través de los mecanismos institucionales.