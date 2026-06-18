Supersociedades ordena la liquidación del ingenio La Cabaña: más de 1.600 empleos en riesgo

La Superintendencia de Sociedades anunció que este 17 de junio de 2026 ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de las sociedades Ingenio La Cabaña S.A., Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados de la Caña S.A., domiciliadas en Guachené (Cauca).

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Esto se da tras la solicitud de esta empresa, al no llegar a un acuerdo para pagar sus deudas, que ascienden a $ 1,2 billones.

Según expresó la empresa agroindustrial, su crisis financiera “obedece

a la convergencia de factores macroeconómicos, financieros y climáticos adversos, así como a la crisis del sector azucarero, a lo que se suman restricciones de liquidez, imposibilidad de acceder a nuevos recursos de capital de trabajo y condiciones operativas que afectan la continuidad del negocio, circunstancias que impidieron la viabilidad de un acuerdo de reorganización”.

Y es que la empresa ingresó a un acuerdo de reorganización en julio de 2024 pero no se logró presentar un acuerdo de reorganización lo que “conllevó al fracaso del proceso recuperatorio”.

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“Así, atendiendo la solicitud de las propias sociedades, el juez del concurso procedió a declarar la terminación del proceso de reorganización y ordenar la apertura de la liquidación judicial, como mecanismo previsto en la ley para proteger el patrimonio del deudor, preservar el valor de los activos y asegurar el pago ordenado de las acreencias conforme a su prelación legal”, remató la entidad.