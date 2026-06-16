Bloqueos en la vía Panamericana por protesta de trabajadores de Ingenio La Cabaña en norte del Cauca

Villa Rica, Cauca. Trabajadores del sector azucarero mantienen bloqueada la vía Panamericana en el norte del Cauca, a la altura del peaje de Villa Rica, generando fuerte congestión vehicular en este corredor que conecta con el Valle del Cauca.

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La protesta, que ya completa más de ocho horas, es liderada por corteros de caña, sindicatos y trabajadores de la industria azucarera, quienes rechazan la liquidación del Ingenio La Cabaña, decisión que pondría en riesgo más de 6 mil empleos directos e indirectos y afectaría a cerca de 800 familias productoras de caña.

“Hoy estamos en la vía Panamericana haciendo una huelga de sensibilización por la pérdida de miles de empleos por el cierre de esta empresa, que daba sustento al norte del Cauca”, señaló Alejandro Torres, vocero de los trabajadores.

Por su parte, Javier Viafara, presidente del sindicato Sintraicañazucol, advirtió que el impacto sería mayor en la región. “Estamos hablando posiblemente de unas siete empresas que desaparecerían en el norte del Cauca con la liquidación del ingenio, afectando a miles de trabajadores”, afirmó.

El cierre de la empresa está relacionado con una grave crisis financiera. El ingenio solicitó su liquidación ante la Superintendencia de Sociedades tras no lograr la reorganización de deudas que superan los 1,2 billones de pesos.

Además, la empresa reconoció atrasos en pagos a trabajadores y proveedores, lo que agravó el panorama y derivó en las actuales protestas.

Entre tanto, la Gobernación del Cauca informó que se mantiene la articulación institucional mediante Puestos de Mando Unificado con el Gobierno Nacional, autoridades locales y la Fuerza Pública, con el fin de avanzar en diálogos y buscar soluciones a la crisis.

A esta hora, el bloqueo continúa en este corredor estratégico del suroccidente del país. Solo se permite el paso de ambulancias y misiones humanitarias, mientras los manifestantes esperan lograr acuerdos con delegados del Gobierno nacional y departamentales que permitan una salida a la crisis y el levantamiento de la protesta.