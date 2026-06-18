Precio del dólar en Venezuela para HOY 18 de junio de 2026: Divisa rompe nueva brecha con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este jueves 18 de junio de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

Este valor se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 18 de junio

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 602,33240000 bolívares venezolanos (VES) para este jueves 18 de junio de 2026, lo que significa un leve aumento que rompe la brecha de los 600 VES, manteniendo la tendencia de alzas continuadas (ayer se cotizó en $596,78240000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 698,22371808 bolívares.

698,22371808 bolívares. Yuan chino: 89,14066685 bolívares.

89,14066685 bolívares. Lira turca: 13,00471020 bolívares.

13,00471020 bolívares. Rublo ruso: 8,26293457 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 18 de junio

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 599,7377 para compra - 602,3506 para venta

599,7377 para compra - 602,3506 para venta BBVA Provincia: 624,9931 para compra - 724,4967 para venta

624,9931 para compra - 724,4967 para venta Banesco: 642,1242 para compra - 678,1455 para venta

642,1242 para compra - 678,1455 para venta Banco Sofitasa: 594,0953 para compra – 600,0256 para venta

594,0953 para compra – 600,0256 para venta Banco Mercantil : 605,3560 para compra - 615,5200 para venta

: 605,3560 para compra - 615,5200 para venta Otras instituciones: 707,5981 para compra - 709,0286 para venta

Inflación se desaceleró en mayo

Según datos ⁠divulgados por el Banco Central, la inflación de Venezuela ⁠en mayo estuvo en el 6.3%. Esto representa la cifra más baja de los últimos 19 meses.

Estos datos son similares a los mostrados por el reporte de mayo del Observatorio de Gasto Público (OGP), de la ONG dedicada a la divulgación del conocimiento económico Cedice Libertad.

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El reporte del BCV señaló en una nota de prensa publicada en su página web que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de:

Esparcimiento y cultura (7,3%).

Restaurantes y hoteles (7,1%).

Vestido y calzado (7%).

Equipamiento del hogar (6,8%).

Servicios de educación (6,6%).

Comunicaciones (6,5%).

Cabe acotar que los primeros tres meses del año en el país suramericano estuvieron marcados por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acercamientos con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Ahora, durante estos meses se han ido adelantado negociaciones para generar acuerdos con las petroleras Repsol y Shell, mientras que por el lado energético, recientemente se generó un acuerdo con GE Vernon para la mejora de las redes eléctricas del país.

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