Consejo de Administración del Liceo Francés respondió a Caracol evitando las preguntas más incómodas

Veinticuatro días después de que 6AM W de Caracol Radio radicara un derecho de petición con dieciséis preguntas, el Consejo de Administración del Liceo Francés Louis Pasteur respondió.

Lo hizo ayer, 17 de junio, cuando las circunstancias en que se emitieron las preguntas ya habían cambiado: el convenio con Francia ya estaba renovado y los nuevos estatutos ya estaban firmados, hechos que se consolidaron el 5 de junio. Las preguntas se hicieron el 23 de mayo, dos semanas antes.

Las ocho páginas con las respuestas del máximo órgano de administración del Liceo estarán publicadas al final de esta nota, pero destacamos los siguientes detalles:

El rector, el gran ausente de las respuestas

A pesar de que en corrillos cercanos a los miembros del Consejo de Administración (CA) circula desde hace semanas la versión de que existe una denuncia contra el exrector Maxime Prieto.

A la pregunta de si el Consejo ha interpuesto alguna denuncia contra algún miembro de la comunidad educativa, el Consejo respondió que “no es posible pronunciarse sobre eventuales actuaciones legales que puedan involucrar terceros, por razones de confidencialidad, debido proceso y protección de datos personales.”

En ese mismo sentido, al explicar los motivos que llevaron al CA a encargar cuatro auditorías en diciembre de 2025, el Consejo no menciona en ningún momento la gestión del rector.

Según la respuesta oficial, las auditorías se contrataron para “fortalecer los procesos de toma de decisiones” y atender “algunas intervenciones técnicas en la planta física”. Durante meses, integrantes del Consejo habían circulado en privado versiones sobre supuestos actos de corrupción de Prieto, según estableció 6AM W en su investigación. Esa versión no aparece en el documento.

La reforma estatutaria y el timing de la respuesta

El derecho de petición fue radicado el 23 de mayo, cuando el convenio con la AEFE estaba en suspenso, como lo confirmó en 6AM-W de Caracol Radio el embajador de Francia, Sylvain Itté. El CA responde cuando el convenio ya fue renovado por cinco años y los nuevos estatutos solo están pendientes de aprobación por parte de la Secretaría de Educación.

Sobre la demora en atender las solicitudes de la Embajada, el Consejo afirma que “no es correcto” decir que no se les dio prioridad, que hubo “diferencias de opinión normales en una reforma estructural” y que el proceso “no se debe hacer de afán”. Señala que existe “toda la correspondencia” que refleja avances progresivos, aunque no la aporta.

Confirma además que las reuniones del 20 y 21 de mayo de 2026 en la Embajada, que fueron el primer indicio que recibió Caracol sobre lo que estaba ocurriendo en el Liceo Francés de Bogotá, fueron convocadas por la propia Embajada, con ocasión de la visita de la directora general adjunta de la AEFE.

Aunque a la inquietud sobre si en esa reunión existió alguna advertencia de Francia sobre la posibilidad de que el Liceo perdiera la convención, indican que el contenido de la reunión es confidencial.

Ashmore: una negativa sin matices

A la pregunta de si algún miembro del Consejo se reunió, oficial o extraoficialmente, con representantes de alguna firma asimilable a una banca de inversión o un fondo de inversión en la que se abordara el tema del Liceo, el CA responde No. Afirma que no ha “adelantado ni autorizado procesos institucionales” con ese tipo de entidades.

La confidencialidad podría levantarse

El Consejo cita los artículos 10 y 17 de sus propios estatutos para no revelar el contenido de sus reuniones ni el resultado de sus auditorías. Sin embargo, esos mismos estatutos establecen que la información confidencial puede ser divulgada cuando los miembros del Consejo así lo aprueben expresamente. El documento no explica por qué no han tomado esa decisión.

El escrito cierra con una advertencia: que el “manejo mediático de las últimas semanas” puede causar “graves afectaciones” a la comunidad educativa.

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