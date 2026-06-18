Santa Marta registra reducción de 9,3 puntos porcentuales en pobreza monetaria en 2025

Santa Marta

De acuerdo con el último reporte del DANE, más de 46 mil ciudadanos salieron de la condición de pobreza general en el último año. consolidando una tendencia sostenida hacia la equidad y la distribución más justa de los ingresos en el Distrito.

Las cifras oficiales demuestran que la ciudad consolidó una reducción estadísticamente significativa en la incidencia de la pobreza monetaria, la cual descendió del 37,9% en 2024 al 28,6% al cierre de 2025.

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Esta disminución de 9,3 puntos porcentuales representa un avance estructural en el bienestar de la población, significando que en términos absolutos 46.122 personas lograron superar la línea de pobreza monetaria general, reduciendo la población en esta condición de 190 mil a 143.878 ciudadanos.

El impacto coincide con un incremento del 18% en el ingreso per cápita medio de la ciudad, el cual se ubicó en $1.101.484 mensuales.