Distrito justifica asistencia de Pinedo al partido de Colombia y asegura normalidad en la Troncal

Santa Marta

El alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo Cuello, fue visto disfrutando junto a su esposa y algunas de sus hijas del partido de Colombia, opiniones divididas ante la presencia del mandatario local en el estadio de México, teniendo en cuenta la situación de orden público en zona rural de la ciudad; sin embargo, al consultar a la administración aseguran que su ausencia obedece a que se encuentra disfrutando de un periodo de vacaciones y que la situación en la Troncal ya se encuentra controlada.

“Pinedo Cuello lideró el Puesto de Mando Unificado -PMU, y orientó las gestiones que adelantaron los integrantes de la Comisión de la Alcaldía, las cuales permitieron la solución a la situación de orden público y bloqueos en la Troncal del Caribe”, dice el comunicado.

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Finalmente, desde el Distrito manifiestan que: Cumpliendo con ese objetivo al lograr a través de su gestión que se llegara a dichos acuerdos, el alcalde dio inicio desde hoy (miércoles 17 de junio) a su periodo de vacaciones programado con antelación, encargando mediante el Decreto 259 del 16 de del presente mes a David Farelo Daza.