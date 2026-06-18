Investigadores de Unimagdalena evidencian amenazas sobre ecosistemas costeros

Santa Marta

Ante la crisis ambiental que viven los humedales costeros del sector de playa Dormida, en Santa Marta, investigadores de la Universidad del Magdalena lideran el estudio ‘Evaluación ecológica y socioeconómica de un humedal costero del sector de Playa Dormida con fines de su delimitación’, con el propósito de aportar evidencia científica clave para su delimitación y protección, en un contexto donde estos ecosistemas siguen siendo subestimados.

De acuerdo con estudios científicos, los humedales son considerados uno de los ecosistemas más productivos del planeta. En el caso de playa Dormida, su importancia radica en su capacidad para albergar biodiversidad y regular procesos ecológicos esenciales dentro de los que se destacan la capacidad de retener dióxido de carbono y albergar hábitat para diferentes grupos de organismos.

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El proyecto es liderado por el doctor César Tamaris Turizo, biólogo egresado de la institución y profesor titular de la Facultad de Ciencias Básicas. Asegura que “el propósito del proyecto fue realizar una evaluación ecológica y socioeconómica de dos humedales costeros del sector sur del distrito de Santa Marta”. Al tiempo, destaca que estos espacios, aunque pequeños, cumplen funciones ecológicas fundamentales para el sostenimiento de la diversidad.