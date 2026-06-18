Gustavo Puerta por multitudinario apoyo colombiano: “increíble, lo recordaré toda mi vida”

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El mediocampista de la Selección Colombia Gustavo Puerta, una de las figuras del partido ante Uzbekistán, conversó con Caracol Radio tras le juego que dejó a la Tricolor líder de su grupo.

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“Contento, emocionado por haber debutado en mi primer Mundial y con una victoria que todos queríamos”, afirmó.

Asimismo, elogió a la multitudinaria afición colombiana que se hizo presente en el estadio Azteca de Ciudad de México, un apoyo que nunca olvidará.

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“Fue algo increíble que recordaré toda mi vida. El ver ese estadio con 80.000 almas, ”todas colombianas, es un motivo de orgullo. Felicitar a las personas por el apoyo que siempre nos brindan en todos los países”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Gustavo Puerta aquí: