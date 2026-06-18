Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 jun 2026 Actualizado 15:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WDeportes | fútbol | Mundial de fútbol

Gustavo Puerta por multitudinario apoyo colombiano: “increíble, lo recordaré toda mi vida”

Gustavo Puerta fue una de las figuras del partido ante Uzbekistán y se posiciona como un referente en el mediocampo de la Selección Colombia.

Gustavo Puerta por multitudinario apoyo colombiano: “increíble, lo recordaré toda mi vida”

Gustavo Puerta por multitudinario apoyo colombiano: “increíble, lo recordaré toda mi vida”

00:00:0001:52
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El mediocampista de la Selección Colombia Gustavo Puerta, una de las figuras del partido ante Uzbekistán, conversó con Caracol Radio tras le juego que dejó a la Tricolor líder de su grupo.

Lea aquí: Análisis del debut de Colombia: lo bueno, lo malo y lo feo de la victoria ante Uzbekistán

Contento, emocionado por haber debutado en mi primer Mundial y con una victoria que todos queríamos”, afirmó.

Asimismo, elogió a la multitudinaria afición colombiana que se hizo presente en el estadio Azteca de Ciudad de México, un apoyo que nunca olvidará.

Vea aquí: Así reaccionó la prensa mundial a la victoria de Colombia ante Uzbekistán: se rindieron a Luis Díaz

Fue algo increíble que recordaré toda mi vida. El ver ese estadio con 80.000 almas, ”todas colombianas, es un motivo de orgullo. Felicitar a las personas por el apoyo que siempre nos brindan en todos los países”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Gustavo Puerta aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:52
Descargar
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir