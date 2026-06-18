El cantante Luis Miguel se encuentra hospitalizado en Nueva York luego de una operación delicada

DALLAS, TX - MAY 25: Mexican singer Luis Miguel performs during a show as part of the 'Mexico por Siempre' Tour at American Airlines Center on May 25, 2018 in Dallas, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

Este miércoles se conoció que el cantante y productor mexicano Luis Miguel fue operado y permanece internado en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York.

Según la revista española Semana, el “Sol de México” está “evolucionando favorablemente” y “se plantean darle de alta en los próximos días”.

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El medio también afirma que se encuentra acompañado por la diseñadora española Paloma Cuevas.

Durante mayo se habían difundido rumores sobre otra hospitalización.

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Pero el equipo de la estrella mexicana salió a desmentir ese rumor, afirmando que “estas informaciones son de hace un año y medio”.

“Cuadra que él ya estuvo ingresado en el hospital. Nosotros ahora lo que decimos es que lleva dos semanas recuperándose favorablemente. Sigue ingresado después de haber sido intervenido”, agregaron.