Constreñimiento al voto, la principal preocupación para la segunda vuelta en Norte de Santander / JOAQUIN SARMIENTO

Las autoridades de Norte de Santander manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad que rodean la segunda vuelta presidencial, especialmente en los municipios del Catatumbo, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

El alto consejero de Paz, Luis Fernando Niño, aseguró que la expectativa es que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, pese a las dificultades de orden público que enfrenta la región.

“Esperamos que estas elecciones de segunda vuelta presidencial sean normales, en paz, donde la gente pueda salir a votar. Tenemos preocupación, por supuesto, en la zona del Catatumbo, donde hay confrontaciones desde hace 17 meses”, afirmó.

El funcionario indicó que los anuncios de cese al fuego por parte de los grupos armados podrían facilitar el desarrollo de la jornada, aunque insistió en que el principal desafío será garantizar la libertad de los votantes.

“Lo que más nos preocupa no es solo que las mesas se puedan instalar y que la gente pueda salir a votar, sino que lo puedan hacer con libertad de conciencia, sin constreñimiento de voto o el mal llamado voto de fusil”, señaló.

Niño explicó que el Ejército, la Policía, la Registraduría y las autoridades locales mantienen un dispositivo especial para brindar garantías durante las elecciones.

“Las autoridades están haciendo todo el dispositivo posible para que la gente pueda normalmente salir a votar y luego, cuando se haga el conteo de votos, sea cual sea el resultado, este sea respetado en cada uno de los municipios”, expresó.

El consejero agregó que también existe vigilancia especial en municipios como Tibú, El Tarra, La Esperanza, Cáchira y Ocaña, donde las autoridades electorales mantienen seguimiento por la presencia de actores armados y las condiciones de seguridad.