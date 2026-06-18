Equipo ideal de la primera fecha del Mundial 2026: ¿hay algún colombiano?

Finalizó la primera jornada del Mundial 2026, con el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán se completaron los primeros 24 partidos de los 104 que se jugarán en esta edición. Esta primera ronda dejó algunos resultados sorprendentes como el empate entre España y Cabo Verde, así como la gualdad entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Congo, entre otros.

De estos 24 partidos, Sofascore eligió los 11 jugadores más destacados en cada una de las posiciones y armó el once ideal de la primera jornada, con grandes apariciones y sorpresivas ausencias de grandes figuras.

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Once ideal primera fecha del Mundial 2026

Con figuras en el arco como Manuel Neuer de Alemania y Thibaut Courtois de Bélgica, el mejor arquero de esta primera ronda fue Vozinha de la debutante Cabo Verde, con una calificación de 9.7. El portero de 40 años realizó ocho atajadas en el partido que empató frente a España.

Los defensores que intengran el equipo ideal es Richie Laryea, de la selección candiense, con una calificación de 8.1. En la defensa central está Nico Schlotterbeck de Alemania, con puntuación 8.4 y Diney Borges, también de la selección de Cabo Verde, que alcanzó los 8.5 puntos. En la derecha está el iraní Ramin Rezaeian con la calificación más alta, de 9.2.

En el medio del campo se encuentra el sueco Yasin Ayari, que fue figura en el partido contra Túnez, donde anotó dos goles. En el centro se posiciona In-beom Hwang, de Corea del Sur con un puntaje de 8.8; en la banda derecha está el español Pedri que logró una calificación de 9 unidades.

En la delantera es donde hay sorpresivas ausencias, pues no se encuentra ni Kylian Mbappé ni Erling Haaland, quienes marcaron ambos dos goles.

Los mejores delanteros de esta primera jornada son:

Elijah Just, delantero de Nueva Zelanda, que anotó los dos goles de su equipo para la victoria frente a Irán.

delantero de Nueva Zelanda, que anotó los dos goles de su equipo para la victoria frente a Irán. Folarin Balogun , quien también anotó doblete en la victoria 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay y salió como jugador del partido.

, quien también anotó doblete en la victoria 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay y salió como jugador del partido. Y la última plaza no podía ser para otro jugador que no fuera Lionel Messi. El 10 argentino convirtió un hat-trick en la primera aparición en el Mundial, que le bastó para ser el único del listado en tener una calificación perfecta.

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