Mundial 2026: Esta es la verdadera historia de Vozinha, portero revelación de Cabo Verde vs. España. Getty Images / Patrick Smith - FIFA

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se ha convertido en la nueva sensación del Mundial 2026. Las atajadas del portero de 40 años, que juega en la segunda división de Portugal, le dan hoy la vuelta al mundo, dada también la importancia del histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España.

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Vozinha acapara la portada de los diarios en todo el mundo y, dado el desconocimiento general de su discreta carrera, toda clase de historias comenzaron a surgir en torno a su vida alrededor del fútbol, el deporte que lo tiene hoy como héroe de todo un país.

¿Vozinha tiene otra profesión aparte del fútbol?

El portero de Cabo Verde que sorprendió a España, Vozinha, pasó de cerca de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram a más de 6 millones solo con la actuación magistral en su debut mundialista.

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Dada la fama intempestiva del jugador caboverdiano, en Internet han surgido varias historias sobre las supuestas ocupaciones paralelas que tendría Vozinha, aparte del fútbol profesional.

Entre otras cosas, se ha dicho que Vozinha trabaja como electricista, conductor de bus e incluso que fue contactado a través de LinkedIn por la selección. Aunque la última historia sí corresponde a uno de sus compañeros, el tema de sus ocupaciones ha resultado, de acuerdo con la verificación de RTVE.

El medio español contactó a la Federación de Fútbol Caboverdiana, encontrando que estas afirmaciones son falsas y Évora Dias se dedicaba exclusivamente al fútbol, con una “carrera sólida de más de 20 años”.

Además, desde el Mindelense, club en el que jugó Vozinha en Cabo Verde, confirman que el portero juega fuera del país desde 2015, desempeñándose siempre como futbolista profesional.

¿De dónde viene el apodo de Vozinha?

De acuerdo con la crónica que hizo la FIFA sobre el origen de Vozinha, su nombre, Josimar, es el mismo del lateral derecho de Brasil en el Mundial de 1986, época en la que nació el caboverdiano.

Su padre era un apasionado del fútbol y original quiso llamarlo Valdano, como el jugador argentino del Real Madrid, pero se lo impidieron las autoridades.

El portero mismo explicó que su apodo viene de la infancia.

Cuando Vozinha era un niño, se peleaba mucho en la calle y, cuando era agredido, volvía enfadado a casa, al seno de sus abuelos, quienes lo cuidaban en esa época, al estar sus padres ausentes . Vozinha significa “abuelita” en portugués.

Aunque el jugador no disfrutaba del todo de su apodo, al llegar a Angola había otros jugadores con su mismo nombre de pila, Josimar, por lo que decidió quedarse como Vozinha.

¿Dónde juega Vozinha?

Vozinha juega actualmente en el Chaves de la segunda división de Portugal; su pase cuesta 50.000 euros y su contrato finaliza este año en julio, de acuerdo con el portal Transfermarkt.

El portero caboverdiano debutó en el Batuque de su país natal, luego pasó al Mindelense y tuvo su primera experiencia internacional en Angola con el Progresso. Posteriormente, jugó también en las ligas de Moldavia, Chipre y Eslovaquia.

¿Cuándo juega de nuevo Cabo Verde en el Mundial?

Cabo Verde jugará contra Uruguay el próximo domingo 21 de junio a partir de las 5:00 p. m. hora colombiana en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Su último partido de grupos será ante Arabia, el viernes 26 de junio a las 7 p.m. en el NRG Stadium de Houston, Texas.