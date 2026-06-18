🔴EN VIVO Canadá vs. Qatar: minuto a minuto del partido HOY

Canadá afrontará su segundo compromiso del Grupo B con la misión de conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo y aprovechar la localía para acercarse a la clasificación. Los canadienses rescataron un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en la primera jornada gracias a un gol en los minutos finales, resultado que además les permitió cortar una larga racha de derrotas en fases finales mundialistas y extender a nueve partidos su invicto.

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El conjunto norteamericano tendrá a su favor el respaldo de su público en Vancouver, un escenario en el que atraviesa un gran momento. Canadá ha ganado sus cuatro encuentros más recientes disputados en esta ciudad, con un impresionante balance de 17 goles a favor y apenas dos en contra. Además, terminar como líder del grupo representa una ventaja importante, ya que les permitiría disputar tanto los dieciseisavos como los octavos de final en la misma sede.

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Por su parte, Catar también llega con la confianza de haber sumado su primer punto tras igualar 1-1 ante Suiza en un partido que logró rescatar sobre el final. Sin embargo, los dirigidos por Julen Lopetegui mantienen una preocupante racha de siete encuentros sin conocer la victoria. Uno de los principales retos para el equipo asiático será recuperar su capacidad ofensiva, ya que atraviesa una sequía goleadora y necesitará mejorar su eficacia si quiere sorprender a una Canadá que intentará hacer valer su condición de anfitriona.

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