Dos personas fueron capturadas por lanzar una piedra a un bus del MIO en Cali

Un menor de 11 años resultó herido en medio de un hecho de intolerancia registrado en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali, donde se presentó una confrontación entre los ocupantes de una motocicleta y el conductor de un bus del Sistema de Transporte Masivo MÍO.

De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades y la comunidad, los ocupantes de la motocicleta habrían lanzado una piedra contra el vehículo de servicio público. El objeto impactó una de las ventanas del bus, provocando que el vidrio se rompiera y lesionara al menor, quien viajaba junto a su madre y se encontraba sentado cerca de la ventana.

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Tras el incidente, varios habitantes del sector reaccionaron con indignación, situación que derivó en una nueva confrontación con las personas presuntamente involucradas en el hecho.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Metropolitana de Cali, que lograron la captura de una mujer de 51 años y un hombre de 53 años, señalados de manera preliminar de haber participado en la agresión contra el vehículo y su conductor, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Ever Benavides.

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Al parecer, el hecho se habría originado luego de que la motocicleta intentara adelantar al bus sin respetar una señal de pare, situación que habría generado una discusión entre los conductores.